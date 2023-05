Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave rusesti - un elicopter si un avion - s-au prabusit sambata in incidente separate, in regiunea Briansk din Rusia, in apropierea cu Ucraina, transmite Reuters, conform Agerpres.Primul aparat de zbor, un elicopter de transport Mi8, pare sa fi fost doborat de o racheta la circa 40 de km…

- Prima-doamna Jill Biden, care va reprezenta Statele Unite la incoronarea Regelui Charles, s-a intalnit vineri pentru prima data cu sotia premierului britanic Rishi Sunak, Akshata Murty, si a vizitat Londra, inainte de a lua parte la receptia de la Palatul Buckingham, relateaza Reuters.Biden si Murty…

- Ministrul taiwanez al apararii, Chiu Kuo-cheng, a anuntat joi ca livrarea a 66 de noi avioane avansate de lupta F-16V din Statele Unite a fost amanata din cauza unor intreruperi in lantul de aprovizionare si ca ministerul lucreaza pentru a minimiza daunele si "compensa deficientele", relateaza Reuters,…

- In Romania, in anul 2021, erau 91.760 grupuri de intreprinderi, din care 4.934 de grupuri de intreprinderi rezidente si 86.826 de grupuri de intreprinderi multinationale (562 controlate din interior, respectiv 86.264 controlate din strainatate). Germania, Franta ṣi Statele Unite ale Americii ocupa primele…

- Un cetatean cu dubla cetatenie, libaneza si belgiana, acuzat de Statele Unite ca a finantat miscarea Hezbollah din Liban, sustinuta de Iran, a fost extradat din Romania si a fost acuzat pus sub acuzare miercuri la tribunalul federal din Brooklyn pentru incalcarea sanctiunilor si spalare de bani, au…

- Cinci orașe din Romania se afla in topul celor mai sigure locuri din lume: Care dintre ele ocupa fruntea clasamentului Cinci orașe din Romania se afla in topul celor mai sigure locuri din lume: Care dintre ele ocupa fruntea clasamentului Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta, luni, ca cinci orase…

- Pianistul și compozitorul Bogdan Ota este artistul roman cu una din cele mai spectaculoase evoluții naționale și internaționale. Un nume sonor in industria muzicala contemporana, Bogdan a vandut peste 30.000 de albume și a concertat in Europa, Australia și Statele Unite ale Americii. Odata reintors…

- Un dosar al Ministerului Sanatatii indica faptul ca fostul presedinte brazilian Jair Bolsonaro, un sceptic vocal cu privire la vaccinurile COVID-19, care a promis sa nu primeasca niciodata vaccinul, ar fi fost vaccinat in 2021, relateaza Reuters, preluat de hotnews.ro. Biroul controlorului general al…