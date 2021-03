Ecuador: Cenuşa emisă de vulcanul Sangay afectează cinci provincii Norii de cenusa degajati de activitatea eruptiva a vulcanului Sangay, situat la 200 de kilometri sud de Quito, au afectat sambata cinci din cele 24 de provincii ale Ecuadorului si au condus la inchiderea unui aeroport regional, au indicat autoritatile, noteaza AFP.



Potrivit celui mai recent raport al Institutului national de geofizica, insarcinat cu monitorizarea activitatii seismice si vulcanice, "emisiile de cenusa ale vulcanului Sangay erau observate pana la 2 kilometri deasupra craterului".



"Provinciile afectate de caderile de cenusa sunt Chimborazo, Guayas, Bolivar,…

Sursa articol: agerpres.ro

