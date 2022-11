Ecuador a invins Qatar in meciul de deschidere al Campionatului Mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Mondiala de fotbal debuteaza duminica, 20 noiembrie, cu meciul dintre selecționata Qatarului (gazda competiției) și Ecuador. Partida de pe Al Bayt Stadium conteaza pentru Grupa A și va incepe de la ora 18 (ora Romaniei).

- Qatar si Ecuador deschid balul Cupei Mondiale. Istvan Kovacs va fi al patrulea arbitru la meciul de deschidere. Stadionul in forma de cort de beduini din Al Khor este pregatit sa primeasca 60.000 de suporteri. Qatar-Ecuador va fi in direct, la TVR 1, de la ora 18:00.

- Jucatorii reprezentativei Angliei exerseaza loviturile de la 11 metri fara portar in fața pentru a prinde incredere la Mondial din Qatar. La turneele finale de Campionat Mondial și Campionat European au pierdut pana acum 7 din cele 9 serii de lovituri de departajare la care au participat. Anglia intalnește…

- Qatar și Ecuador deschid balul la Campionatul Mondial de Fotbal din 2022. La Al Khor, oraș situat in nordul Qatarului, se va bifa o premiera pe care mulți am fi crezut-o banc acum cațiva ani: turneu mondial de fotbal jucat iarna! In noiembrie și decembrie, fotbalul s-a oprit in toate campionatele pentru…

- Istvan Kovacs s-a obișnuit in ultimii ani cu meciurile importante, iar „centralul” roman a fost delegat acum la meciul de deschidere al Cupei Mondiale 2022. Qatar - Ecuador se va juca duminica, pe Al Bayt Stadium, de la ora 18:00.

- Opt jucatori ai naționalei Ecuadorului ar fi fost mituiți de oficialii din Qatar pentru a pierde meciul de deschidere al Cupei Mondiale, susține Amjad Taha, jurnalist britanic cu origini in Bahrain.

- Echipa pregatita de Eugen Neagoe a pierdut pe terenul oltenilor, scorul final fiind de 1-0, in runda cu numarul 17 din sezonul regulat al Superligii.Gazdele au preluat iniațiativa inca din start, au dominat la capitolul posesie și au incercat sa avanseze spre poarta oaspeților. In schimb, echipa clujeana…

- Campionatul Mondial de Fotbal este cea mai importanta competiție internaționala de fotbal intre țari și urmeaza sa fie gazduita anul acesta de Qatar. Chiar daca in planul inițial erau prevazute 12 stadioane pentru turneul din acest an, in realitate doar 8 stadioane vor gazdui meciurile, 6 dintre ele…