Stiri pe aceeasi tema

- La Sala cu Orga va avea loc in perioada 10-17 noiembrie, cea de-a XI-a ediție a Festivalului internațional de muzica “J. S. Bach”, relateaza moldpres.md. Potrivit organizatorilor, programul celei de-a XI-a ediții va cuprinde patru concerte de o inalta ținuta artistica, cu participarea unor artiști valoroși…

- Sub motto-ul Muzica fara Frontiere, FESTIVALUL Internațional PROPATRIA revine intre 09 si 29 Noiembrie 2022, cu cea de a douasprezecea ediție, sub direcția artistica a Marei Dobrescu, cunoscuta pianista de origine romana stabilita in Franța. Realizat cu s

- Ediția a 9-a a festivalului Electric Castle va avea loc intre 19 și 23 iulie 2023. Odata cu anunțarea datelor de desfașurare, organizatorii vin și cu primele noutați pentru sutele de mii de fani pregatiți sa (re)traiasca experiența unica a festivalului din Bonțida. 10.000 de participanți și-au achiziționat…

- Una dintre cele mai asteptate vesti de catre fanii festivalului UNTOLD e aici. Cea de a opta editie a unuia dintre cele mai mari si mai asteptate festivaluri din intreaga lume, UNTOLD, va avea loc in perioada 3 6 august la Cluj Napoca.Potrivit organizatorilor, cu un capitol nou si personaje surprinzatoare,…

- In perioada 23-24 septembrie va avea loc programul cultural intitulat Familia Csiky din Targu Mureș in cadrul festivalului internațional Ars Sacra, organizat de Parohia Romano-Catolica Sfantul Ioan Botezatorul și Asociația Culturala Armeno-Maghiara din Tg Mureș.Evenimentul incepe vineri, 23 septembrie,…

- In perioada 6 - 11 septembrie 2022, Arhiepiscopia Iasilor gazduieste cea de-a cincea editie a Festivalului de Muzica Bizantina de la Iasi. Conform reprezentantilor institutiei, vor fi prezenti in capitala Moldovei solisti, formatii corale si cercetatori din Grecia, Liban, Serbia si Romania. Programul…

- Puba Hromadka, artistul nascut in Timișoara care din 1977 traiește in Germania, revine cu un concert extraordinar in țara noastra, care va avea loc in cadrul Bucharest Jazz Festival, care se desfașoara in perioada 16 – 18 septembrie. Editia din acest an a festivalului va avea loc la Combinatul Fondului…

- Cea de-a XIV-a editie a Festivalului de Film si Istorii de la Rasnov, care se concentreaza pe conceptul #Granite / #Borders si isi propune sa raspunda la intrebari si provocari multiple care tin de libertatile individuale si creative cu care societatea actuala se confrunta, s-a deschis sambata la cinematograful…