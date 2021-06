Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile totale medii lunare inregistrate intr-o gospodarie din Romania au fost de 5.216 lei in 2020, cu aproape 9% fața de anul precedent. Aproximativ 83,8% din banii romanilor au mers pe diverse cheltuieli, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- In Maramureș anul trecut am avut 420 de accidente rutiere, soldate cu 558 de persoane accidentate (33 de morți și 525 de raniți) Asta rezulta din statistica naționala data publicitații de catre Institutul Național de Statistica referitoare la numarul accidentelor rutiere petrecute in 2020 in Romania.…

- Economia Romaniei a crescut cu 2,8% in primele trei luni fața de trimestrul al patrulea din 2020, potrivit datelor prezentate marti de Institutul National de Statistica (INS). Premierul Florin Cițu a scris, marți, pe Facebook , ca Romania are „cea mai rapida revenire economica din istorie“, in timp…

- Institutul Național de Statistica a transmis marți primele date (semnal) cu privire la evoluția economiei pe primele 3 luni din an. Potrivit estimarilor, PIB-ul României a crescut în primul trimestru din 2021 cu 2,8% fața de trimestrul anterior, dar a scazut fața de primul trimestru din…

- In continuare, nu am avut niciun județ in scenariile roșu sau galben. Media naționala raportata la populația Romaniei, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), a ajuns, astazi, la 0,90, in scadere de la 0,96 (ieri). Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate…

- Unitatile procesatoare din Romania au colectat, in primele trei luni din 2021, o cantitate de 264.191 de tone de lapte de vaca, in scadere cu 2.309 tone (0,9%) fata de aceeasi perioada a anului trecut, releva datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), arata Agerpres.…

- Preturile carnii de pasare la poarta fermei, in Romania, au fost anul trecut cele mai mici din Uniunea Europeana, dar si cele mai mici din istoria post integrare, iar fata de 2019 s-au redus cu 10%, sustin reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR), citand datele Observatorului…

- Senatorul Gabriela Firea susține ca in ultimul an 126.000 de romani au ramas fara loc de munca. Este o creștere a șomajului de 25%, fața de anul trecut, mai spune parlamentarul social democrat. Senatorul PSD a analizat datele oferite de Institutul Național de Statistica și a tras concluzia ca romanii…