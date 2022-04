Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei Romaniei in 2022, de la 4,8%, cat estima in toamna, pana la 2,2%. Informațiile au fost publicate in cel mai nou raport “World Economic Outlook”, de catre institutia financiara internationala, potrivit Agerpres.…

- Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans de 5,9% in 2021, pana la 2,2% in 2022, pentru ca anul viitor sa accelereze pana la 3,4%.Proiectul de buget pentru anul 2022 a fost configurat pe o crestere economica de 4,6%.Comparativ, Bulgaria ar urma sa inregistreze o…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit semnificativ estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 4,8% cat estima in toamna pana la 2,2%, arata cel mai nou raport „World Economic Outlook”. Conform noilor prognoze ale FMI, economia romaneasca va incetini de la un avans…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a facut apel la statele occidentale mai indepartate din punct de vedere geografic de Ucraina sa primeasca mai multi refugiati si a multumit statelor vecine Ucrainei, respectiv Romaniei, Poloniei, Slovaciei, Ungariei si Bulgariei pentru ca au gazduit refugiati, in timpul…

- Copiii prinși in zonele de razboi din Ucraina sunt expuși riscurilor de infometare, frig și trafic de persoane. Estimarile arata ca jumatate dintre cei care s-au refugiat sunt copii, printre ei aflandu-se și copii neinsoțiți. Totodata, mai mult de 100.000 de copii ucraineni traiesc in orfelinate și…

- Poliția de Frontiera a anuntat vineri, 25 februarie, o crestere a numarului de persoane la granita cu Ucraina. Astfel, pe sensul de intrare in Romania au trecut 10.624 persoane, cu 4.105 mai multe decat in ziua precedenta, inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina. Pe 24 februarie, la frontiera cu Ucraina,…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a revizuit in scadere la 4,3% prognoza de crestere economica pentru acest an, fata de 4,6% cat estima anterior, si o inflatie mai mare din cauza preturilor energiei. CNSP nu a luat in calcul efectele conflictului din Ucraina.

- Ritmul de crestere a preturilor de consum in zona euro va cobori anul viitor sub tinta de 2% avuta in vedere de Banca Centrala Europeana, conform unei versiuni preliminare a celor mai noi prognoze ale Comisiei Europene, ceea ce va avea cu siguranta un impact asupra dezbaterii cu privire la cat de…