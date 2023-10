Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International (FMI) a inrautatit estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, de la 2,4% cat estima in aprilie, pana la 2,2%, arata cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala, noteaza Agerpres. Conform noilor…

- Motivul pentru care americanii se tem de chineziChina se ambitioneaza sa devanseze SUA in calitate de prima putere mondiala, a declarat joi secretarul de stat american Antony Blinken, lansand in acelasi timp un nou avertisment cu privire la Taiwan, relateaza AFP, informeaza Agerpres.SUA au desemnat…

- Fondul Monetar International intentioneaza sa spuna Chinei sa stimuleze consumul intern slab, sa abordeze problemele din sectorul imobiliar si sa controleze datoria administratiei publice locale, probleme care trag in jos atat cresterea economiei chineze, cat si a celei globale, a declarat directorul…

- Americanii lovesc interesele Germaniei, Chinei și Canadei: o noua taxa pentru un produs cheie in industrieDepartamentul Comertului din SUA a anuntat joi ca vor fi impuse tarife vamale preliminare la importurile de tabla de otel din Canada, Germania si China, transmite Reuters, informeaza Agerpres.…

- Economia chineza continua sa se redreseze, raminind o forța motrice pentru creșterea economiei mondiale, a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin. In prima jumatate a anului 2023, produsul intern brut (PIB) al Chinei a cunoscut o creștere de 5,5% comparativ cu intervalul…

- Conform unui sondaj Reuters, se anticipa o scadere a exporturilor de 12,5% și o scadere a importurilor de 5% pentru luna iulie. Insa realitatea a depașit aceste estimari.Interesant este faptul ca relațiile comerciale ale Chinei cu partenerii majori au fost afectate. Exporturile catre SUA și Uniunea…

- Activitatea economica pe plan global incetineste, in special in sectorul productiei, si perspectivele de crestere pe termen mediu raman fragile, a declarat marti directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.

- Economia germana s-ar putea contracta usor anul acesta, in urma inaspririi conditiilor financiare. Economia germana s-ar putea contracta usor anul acesta, din cauza socului provocat de preturile la energie si a inaspririi conditiilor financiare, se arata intr-un raport publicat de Fondul Monetar…