Economia Germaniei: Asteptari modeste pentru 2020 Sa incepem cu vestea buna: economia germana nu va cadea in recesiune in anul ce bate la usa. Dar un sondaj in randul managerilor germani semnaleaza asteptari reduse de crestere economica.



Cu putin inaintea finalului de an, Institutul pentru Economia Germana (IW) efectueaza in mod traditional un sondaj de opinie in randul a 48 de asociatii economice germane din diverse branse, pe care le intreaba cu privire la asteptarile lor pentru anul ce vine. Ce fel de evolutii se intrevad in domenii-cheie precum productia, investitiile si angajarea fortei de munca? De data aceasta, a rezultat o imagine… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

