„Ecluze pe Bega", proiectul care vrea să dea o nouă viață canalului care unește Timișoara de Serbia Proiectul „Ecluze pe Bega / Conexiuni culturale" iși propune sa continue activitațile demarate anul trecut, la acel moment testandu-se realizarea de conexiuni culturale, ecologice și economice intre Timișoara și teritoriul din proximitate, pana la frontiera cu Serbia. Inițiativa din acest an, propusa de catre asocierea dintre Fundația DALA, biroul de arhitectura D Proiect și clubul […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

