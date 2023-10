Eclipsa solară și valsul astral Iata-ne ajunși la inca o eclipsa solara, inca un moment in care sa dam vina pe planete și pe zodii pentru ca suferim o jena generica sau pentru ca viața se schimba și noi nu vrem schimbari. In caz ca sunteți curioși, nu, eclipsa nu se vede de aici, doar daca sunteți in Statele Unite, […] The post Eclipsa solara și valsul astral appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea de toamna neobisnuit de calda din Statele Unite pana in Europa reduce vanzarile de pulovere si alte haine groase, pe masura ce se apropie perioada critica a cumparaturilor de sarbatori, au spus directorii unor retailerii importanti, iar unele magazine reduc deja preturile pentru a evita sa ramana…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, Andrei Muraru, afirma ca mai sunt doar doi ani pana cand tara noastra va putea adera la programul Visa Waiver, ceea ce inseamna romanii vor putea calatori in Statele Unite fara viza. ”Nu am nicio indoiala ca Romania va intra in programul Visa Waiver la 1 decembrie…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat, sambata, ca Ankara s-ar putea desparti de Uniunea Europeana daca va fie necesar, atunci cand a fost intrebat despre adoptarea recenta a raportului Parlamentului European privind Turcia, transmite Reuters. Adresandu-se reporterilor inainte de calatoria sa…

- Manevre militare in Marea Neagra, in imediata apropiere a razboiului dus de Rusia in Ucraina. Sute de militari și nave de razboi ale militarilor romani, ucraineni și din SUA și alte patru țari fac exerciții sub egida Sea Breeze 23.3. La exercițiul Sea Breeze 23.3 participa sute de militari din Romania,…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa se deplaseze in Statele Unite ale Americii ca starea de urgenta pentru sudul statului California este declarata din cauza furtunii tropicale Hillary. Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca,…

- Furnizarea de catre Statele Unite a munițiilor cu dispersie catre Ucraina, in cadrul unui nou pachet de ajutor militar, reprezinta o lovitura „serioasa” pentru ramașițele care au ramas din relațiile dintre Moscova și Washington, a relatat joi presa de stat rusa TASS, citandu-l pe ambasadorul rus in…

- Influența mare pe care o au Statele Unite asupra multor țari este o veste buna, concluzioneaza fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, intr-o analiza publicata pe blogul sau. Hellvig susține ca nu exista alte alternative viabile, cum ar fi intoarcerea catre Rusia sau prin revenirea la un naționalism excesiv.…

- Luna iulie 2023 va fi, probabil, cea mai fierbinte luna din ultimele „sute, daca nu mii de ani” la nivel mondial, a declarat joi climatologul-sef al NASA. Mai multe recorduri de caldura au fost deja doborate in luna iulie, dupa cum o indica doua instrumente ale Uniunii Europene si Universitatii din…