Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a VII-a din play-off-ul Ligii a III-a a programat un nou duel pe Areni, intre Foresta și Bucovina Radauți. „Galben-verzii" s-au impus cu scorul de 1-0, grație reușitei semnate de Giani Unghianu, in minutul 6. Partida s-a incheiat insa cu proteste ale fotbaliștilor radauțeni la ...

- Formatia din judetul Constanta incheie sezonul pe locul patru, asigurandu si locul in cupele europene.Echipa feminina de volei CS Medgidia dispute astazi ultimul meci al sezonului, intalnind pe teren propriu, in etapa a sasea din faza a II a locurile 1 4 a Diviziei A1, CSM Targoviste.Partida incepe…

- Foresta a caștigat fara emoții meciul de pe teren propriu cu Hușana Huși, din cadrul play-off-ului Ligii a III-a. Sucevenii s-au impus cu scorul de 5-1, consolidandu-și poziția secunda in clasament. „Galben-verzii" au punctat de doua ori in primul sfert de ora al partidei prin Netbai și ...

- Venita dupa succesul de etapa trecuta de la Mihai Viteazu, formația Victoria Viișoara iși dorește sa continue seria de victorii din acest retur, chiar daca in etapa de sambata 16 aprilie va avea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Etapa a II-a din play-off-ul Ligii a III-a a programat sambata dupa amiaza duelul dintre primele doua clasate, Dante Botoșani și Foresta. Partida disputata pe teren sintetic, la Bucecea, a fost saraca in faze de poarta, fiind decisa in favoarea gazdelor de reușita lui Gorovei, din minutul 58.In ...

- Echipele sucevene participante in campionatul Ligii a III-a n-au repurtat decat o victorie in etapa a XVII-a, penultima a sezonului regular, prin Foresta, care a dispus cu 2-0, pe Areni, de Știința Miroslava. „Galben-verzii" au deschis scorul prin nigerianul Chika, in minutul 16, care a ...

- Foresta s-a impus cu scorul de 2-0, pe Areni, in fața formației Știința Miroslava, cu ajutorul golurilor marcate de Chika (16) și Celeadnic (51). Bucovina Radauți a cedat cu 1-0 duelul cu liderul Dante Botoșani, care a avut loc la Falticeni, in vreme ce Șomuz a pierdut cu același scor, confruntarea…

- FC Arges a remizat, duminica, pe teren propriu, scor 0-0, in meciul cu FC Voluntari, din etapa a XXVIII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …