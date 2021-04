Stiri pe aceeasi tema

- Programarea pentru vaccinare se va putea realiza incepand de maine, 27 februarie, și se adreseaza persoanelor vulnerabile care, potrivit Strategiei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, fac parte din Etapa a II-a, respectiv persoanele cu boli cronice, cu varste peste 65 de ani și persoanele cu…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 care nu au trecut prin boala au dezvoltat anticorpi intr-o proportie apropiata de 100% la 7-10 zile de la rapel. In schimb, persoanele infectate anterior au dezvoltat anticorpi din primele zile dupa vaccin, potrivit unui studiu realizat de Medlife pe un esantion…

- Strategia de vaccinare anti-Covid trece la un alt nivel de la jumatatea lunii februarie. Mai exact, echipe mobile de vaccinare vor veni acasa la persoanele care iși doresc sa faca vaccinul, se afla in grupele de risc din etapa a II-a și sunt imobilizate sau nedeplasabile.Campania de vaccinare la ...

- O intrebare importanta apare pe masura ce vaccinurile COVID-19 sunt lansate: In cazul in care persoanele care au avut deja o infecție SARS-CoV-2 primesc una sau doua doze din vaccinurile ARNm autorizate in prezent. Un studiu publicat luni, 1 februarie, arata ca raspunsul anticorpilor la prima doza…

- Varstnicii și persoanele vulnerabile au prioritate la vaccinare, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19.Reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) au transmis catre echipa de dezvoltare…

- Primaria Municipiului Ploiesti informeaza ca, la nivelul orasului nostru, a debutat cea de-a II-a etapa a campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19. In cadrul acestei etape de vaccinare impotriva COVID-19 sunt incluse, spre a fi imunizate, persoanele peste 65 de ani, persoanele aflate in evidența…

- Social Amenajarea și dotarea Centrului de vaccinare de la Școala Gimnaziala nr. 6 Alexandria au fost finalizate ianuarie 15, 2021 14:23 Prin Hotararea C.L.S.U. nr. 56/ 29.12.2020, s-a stabilit inființarea centrului de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 din Alexandria la Școala Gimnaziala Nr. 6, iar reprezentanții…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca vineri, 15 ianuarie, va incepe programarea pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare impotriva Covid-19. Este inclusa populația la risc, reprezentata de: a) Adulți cu varsta peste 65 de ani; b) Persoanele…