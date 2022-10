Stiri pe aceeasi tema

- Echipa FCSB a pierdut joi seara meciul disputat la Londra, scor 1-3, in prima etapa a grupelor Conference League, cu echipa engleza West Ham United. FCSB a deschis scorul in minutul 35. Andrei Cordea ia fructificat o centrare a lui Dariu. Olaru. In minutul 66, Cornet și Tarnovanu s-au ciocnit, iar arbitrul…

- Echipa FCSB a pierdut joi seara la Londra, scor 1-3, primul meci din grupele Conference League, cu echipa engleza West Ham United Cordea a deschis scorul in minutul 34, din pasa lui Olaru. Bowen a egalat din penalti, in minutul 68. Al doilea gol al gazdelor a fost inscris de Emerson, in minutul 75,…

- FCSB joaca acasa cu Hermannstadt, de la ora 21:30, in etapa #7 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul și rezultatele etapei #7 FCSB - Hermannstadt, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - Hermannstadt, echipe probabile:…

- FCSB a invins-o, in deplasare, cu 3-1, pe Viking intr-un meci disputat joi seara in returul play-off-ului Conference League. In prima manșa, gruparea norvegiana s-a impus cu 2-1, astfel ca FCSB va evolua in grupele Conference League. Vicecampioana Romaniei a deschis scorul in minutul 3. Malcom Edjouma…

- Stadion: Arena Naționala Au marcat: Cordea (min. 48, 55), Tamm (min.58) – Popadiuc (min.22), D. Popa (min. 28) FCSB: Tarnovanu – R. Boboc, Bouhenna (Dawa 68’), Tamm, Pantea – M. Dulca (Olaru 46’), V. Rata (Edjouma 46’)- Cordea, Miculescu, Fl. Coman (I. Stoica 87’) – B. Rusu (Oct. Popescu 46’). […] Articolul…

- FCSB joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la ora 21:30, in etapa #5 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul și rezultatele etapei #5 FCSB - Chindia Targoviște, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - Chindia Targoviște,…

- CS Mioveni si FCSB au remizat, sambata, scor 1-1, intr-un meci din etapa a patra a Superligii. Gruparea argeșeana a deschis scorul in minutul 26. Ovidiu Popescu a suferit o accidentare, Vlad Pop i-a luat mingea, a centrat, iar Ionut Balaur a inscris cu un sut deviat. FCSB a egalat in minutul 79, prin…

- FCSB a fost invinsa, joi, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League de echipa georgiana FC Saburtalo. Gazdele au inceput tare, ia in minutul 9, Tabatadze a intrat cu mingea in careu, dar Dawa l-a deposedat. Doua minute mai tarziu, Gocholeishvili a centrat in careu, iar Sikharulidze…