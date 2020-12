Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de cautare-salvare ale DSU sunt pregatite sa intervina in Croația daca li se va cere. „In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii la cunoștința a nefericitului eveniment produs in Croația, țara afectata astazi de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter, autoritațile romane…

- Autoritațile romane sunt gata sa ofere sprijin pentru Croația, recent afectata de un puternic cutremur ce a avut loc langa capitala Zagreb. „In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii la cunostinta a nefericitului eveniment produs in Croatia, tara afectata astazi de un cutremur cu magnitudinea de…

- Precizam ca alegatorii care au domiciliul in Romania și care au optat sa voteze in strainatate, atat pentru votul prin corespondența, cat și pentru votul la o secție de votare, in numar de 34.192, au fost radiați din listele electorale permanente din Romania pentru acest scrutin The post Numarul total…

- O avarie la o conducta de apa, in afara santierului Magistralei 5 de metrou a afectat miercuri, unul din accesurile statiei de metrou Academia Militara, iesirea dinspre Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”, transmite Metrorex, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc, miercuri seara, dupa ce…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa o vizita la Spitalul Universitar de Urgența București, ca dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie numarul de cazuri noi de COVID-19 nu va crește, autoritațile fiind foarte bine pregatite. Iohannis a mai vorbit și despre campania de vaccinare impotriva…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 21.10.2020: cazuri confirmate pozitiv – 1.588; cazuri vindecate și externate –1.215; in carantina la domiciliu – 531 de persoane; in carantina instituționalizata…

- Precizam ca unitațile școlare de pe raza celor 3 UAT-uri menționate vor intra, potrivit Hotararii CJSU nr. 48/15.10.2020, in scenariul 3 de funcționare The post Toate școlile și gradinițele de pe raza comunelor Moțaieni, Ulmi și Ocnița in scenariul 3- roșu de funcționare first appeared on Partener TV…

- Recensamantul General Agricol a intrat in faza de proba in județul Salaj. Astfel, in cursul anului viitor se vor desfașura lucrarile Recensamantului General Agricol, in prezent fiind in derulare operațiunile tehnice, metodologice și administrative pentru pregatirea lucrarilor propriu-zise de inregistrare,…