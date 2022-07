Echipele ANAR fac eforturi în direcţia atenuării tendinţei de scădere a rezervei de apă Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR) informeaza ca echipele sale, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, fac eforturi in gestionarea volumelor de apa din principalele 40 de lacuri de acumulare in directia atenuarii pe cat posibil a tendintei de scadere a rezervei de apa. Rezerva de apa in principalele 40 lacuri de acumulare administrate de ANAR si SPEEH Hidroelectrica SA era sambata de 3,30 miliarde metri cubi de apa, in scadere fata de 3,45 miliarde mc de apa in urma cu doua saptamani. De asemenea, coeficientul de umplere a scazut pana la 76,23%, de la 82% in data de 5 iulie. Debitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

