Echipamente de 20.000 de euro, donate secției Ortopedie din Spitalul Județean Secția Ortopedie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu a primit echipamente medicale noi. Este vorba de o donație a Asociației Oamenilor de Afaceri Gorjeni 2017 și a altor companii din județul Gorj și din municipiul Targu Jiu. Suma donata este de 20.000 de euro. Din banii respectivi a fost cumparat un sistem complet pentru intervenții chirirgicale care au loc in cadrul secției. Noile echipamente vor crește precizia intervențiilor. Astfel de instrumente se afla in dotarea de baza a oricarei secții de ortopedie din țara sau din strainatate. Secția de Ortopedie din cadrul Spitalului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

