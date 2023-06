Stiri pe aceeasi tema

- Taximetriștii ies, marți, 20 iunie, in strada in 30 de orașe din Romania in ceea ce se dorește a fi cel mai amplu protest privind interzicerea companiilor de transport alternativ de pe piata - asa zisele companii de ride sharing, informeaza Știrile TVR.La protestele organizate intre orele 11:00-13:00,…

- Orașele mari din Romania ar urma sa aiba zone cu acces restricționat sau taxe pentru mașinile poluante. Este vorba despre o noua lege pentru creșterea siguranței in trafic și atingerea obiectivelor privind reducerea poluarii, prin care anumite municipii mari vor trebui sa stabileasca, in urmatorii…

- David Sbora, un elev din clasa a VII-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ din Targu Jiu, a reușit, pentru al doilea an consecutiv, sa se califice la patru faze finale ale olimpiadelor școlare.

- Elevii romani au obtinut rezultate remarcabile la Olimpiada Internationala de Fizica a Tarilor din Asia (APhO 2023), desfasurata in perioada 21 – 28 mai, la Ulan Bator (Mongolia). Potrivit Ministerului Educatiei, au obtinut: medalii de aur – Alexandru Momoiu (clasa a XI-a/Liceul International de Informatica…

- Inspectoratul Școlar Județean Gorj a prezentat stadiul lucrarilor la unitațile de invațamant afectate de seismele din luna februarie a acestui an. In total au fost inregistrate peste 2.100 de cutremure. Cel mai mare a fost insa de 5,7 grade pe scara Richter și a avut epicentrul in comuna Runcu. Marcela…

- Tencuiala s-a desprins, marti, din tavanul unei sali de clasa din imobilul in care functioneaza Colegiul National ”Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu, cladire afectata de cutremurele produse in zona Olteniei in acest an. Incidentul a avut loc chiar in timp ce o echipa de experți evalua cladirea. Echipa…

- Lavanda Fest revine la Iasi cu cea de-a XVI-a editie, in perioada 5-7 mai 2023, in Parcul Expozitiei din Iasi. In cele 3 zile de festival, intre 10:00 si 20:00, iesenii sunt asteptati sa cunoasca peste 70 de producatori de lavanda si artizani din toata tara. Anul acesta vor participa producatori de…