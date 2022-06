Stiri pe aceeasi tema

Echipa Romaniei a invins Spania cu scorul de 5-1, marti seara, in ultimul sau meci din Grupa B a Campionatului European de minifotbal - EMF EURO 2022 de la Kosice (Slovacia), conform Agerpres.

Echipa Romaniei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatul European de minifotbal - EMF EURO 2022, de la Kosice (Slovacia), luni, dupa ce a invins Albania cu scorul de 3-1, in Grupa B, conform Agerpres.

Formatia FC Floriana a castigat Cupa Maltei, duminica seara, invingand in finala echipa Valletta, scor 2-1 dupa prelungiri. Golul de 2-1 a fost marcat de Andrei Ciolacu, in minutul 111.

Formatia Real Madrid s-a calificat, miercuri seara, in finala Ligii Campionilor, trecand in semifinale de Manchester City, desi pierduse meciul tur din deplasare cu scorul de 3-4 si a fost condusa in retur, acasa, cu 1-0. La Madrid, scorul a fost 3-1 pentru gazde, dupa prelungiri.

Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa de chinezoaica Xiyu Wang, a cincea favorita, cu 6-4, 4-6, 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Charleston (Carolina de Sud), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, conform Agerpres.

Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de olandeza Suzan Lamens cu 6-4, 6-2, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Istanbul, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, conform Agerpres.

Echipa de fotbal FC U Craiova a fost invinsa de formatia de liga secunda CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 4-1 (2-1), sambata, intr-un meci amical gazduit de FCU Football Park din Craiova.

Formatia FC Barcelona va intalni echipa Eintracht Frankfurt, in sferturile de finala ale Ligii Europa, conform tragerii la sorti de vineri, de la Nyon, conform news.ro.