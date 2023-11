Echipa naţională revine, duminică, acasă pentru meciul cu Elveţia și va fi primită la salonul oficial Echipa nationala a Romaniei va ateriza la Bucuresti duminica, la ora 13:20, la salonul oficial, iar la ora 14:00 va ajunge in cantonamentul de la Mogosoaia. Tricolorii se vor pregati pentru intalnirea cu suporterii de marti, de la ora 21.45, cand vor incheia preliminariile, cu Elvetia, pe Arena Nationala. Nationala Romaniei a obtinut, sambata seara, calificarea la un turneu final dupa opt ani si va fi prezenta a Euro-2024 din Germania. Romania s-a calificat la un turneu final, pentru prima data in opt ani Reamintim ca Echipa nationala a Romaniei s-a calificat la un turneu final dupa opt ani, sambata,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Romaniei a invins simbata seara, in deplasare, scor 2-1, echipa nationala a Israelului si s-a calificat la turneul final al Euro 2024.La Felcsut, pe Pancho Arena, in fata a 600 de suporteri tricolori, Israel a deschis scorul inca din minutul 2, cand a marcat Eran Zahavi, lasat…

- Israel și Romania s-au infruntat in preliminariile EURO 2024. Partida a avut loc in Ungaria, in localitatea Felcsut. Romania s-a calificat la turneul european de fotbal dupa 8 ani, dupa ce a invins Israel, in Ungaria. Performanța a fost realizata cu un meci inainte de terminarea jocurilor de calificare.…

- Meciul Israel – Romania, care poate duce tricolorii la Campionatul European din 2024, are loc, sambata seara, pe Puskas Akademia Pancho Arena din Felcsut. Dupa ce israelienii au condus cu 1-0 din minutul 2, George Puscas a egalat in minutul 10. La pauza, scorul a fost 1-1, dar in minutul 64 Romania…

- Jocul Israel - Romania, din penultima etapa a grupei E a preliminariilor Euro 2024 din Germania, se disputa sambata, 18 noiembrie, pe teren neutru, la Felcsut, 45 de kilometri de Budapesta, capitala Ungariei. Daca nu pierd, „tricolorii” se califica la turneul final. Partdia a inceput la ora 21.45 și…

- Jocul Israel - Romania, din penultima etapa a grupei E a preliminariilor Euro 2024 din Germania se disputa sambata, 18 noiembrie, oe teren neutru, la Felcsut, 45 de kilometri de Budapesta, capitala Ungariei. Daca nu pierd, tricolorii se califica la turneul final. Partdia are loc de la ora 21.45 și este…

- Nationala de fotbal a Romaniei a devenit liderul Grupei I a preliminariilor EURO 2024 dupa ce a invins Andorra cu scorul de 4-0 (3-0), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti.Tricolorii au obtinut cea mai clara victorie a lor din aceasta campanie, prin golurile marcate de Nicolae Stanciu (23),…

- Romania a remizat cu Israel, scor 1-1, pe Arena Naționala, in etapa a 5-a a preliminariilor EURO 2024. Tricolorii au deschis scorul prin Denis Alibec, dar au fost egalați in repriza a doua și puteau chiar sa piarda partida, dupa ce oaspeții au avut o bara și alte multe ocazii uriașe. Prima parte a disputei…