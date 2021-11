Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, la Sibiu, Volei Alba Blaj – Vasas Budapesta 3-0 / Blajul este in „optimile” Cupei CEV! Volei Alba Blaj s-a calificat in „optimile” Cupei CEV la volei feminin dupa ce a invins, miercuri seara, in Sala Sporturilor „Transilvania” din Sibiu, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-18, 25-21), formatia…

- Volei Alba Blaj a trecut și cel de-al șaptelea val, impunandu-se in deplasarea cu Dinamo București, scor 3-0 (25-21, 25-22, 25-16), contand pentru Divizia A1 la volei feminin. Formația din «Ștefan cel Mare» nu s-a predat fara lupta, oferind o replica darza mult mai valoroasei oponente. In primul set…

- Vicecampioana Romaniei, Volei Alba Blaj a debutat cu o victorie categorica, 3-1 (25-15, 25-23, 17-25, 25-19), in deplasare cu Vasas Obuda Budapesta, intr-o noua ediție a competițiilor continentale. A fost, miercuri seara, prima manșa a șaisprezecimilor de finala ale Cupei CEV. Partida din Ungaria a…

- Cu un moral excelent, dupa 7 victorii in Romania, Volei Alba Blaj debuteaza maine, la Budapesta, in “16”-imile Cupei CEV Volei Alba Blaj are un moral excelent inaintea debutului in competițiile continentale, dupa cele 7 victorii repurtate in intrecerile interne, ultima, in derby-ul cu CSO Voluntari.…

- Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi, scor 3-0 (25-21, 25-19, 25-22), in derby-ul disputat astazi cu CS Medgidia, meci contand pentru etapa a III-a a Diviziei A1 la volei feminin. Echipa din „Mica Roma” a avut in fața un examen sever, pe care l-a depașit, dupa o intalnire ce a durat 78 de…

- CS Medgidia – Volei Alba Blaj 0-3, in derby-ul etapei a 3-a din Divizia A1 | Victorie clara pentru echipa din „Mica Roma” Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi, scur 3-0 (25-21, 25-19, 25-22), in derby-ul extern cu CS Medgidia, meci contand pentru etapa a treia a Diviziei A1 la volei feminin.…

- “Sportivii de la CS Targoviște au incheiat in forța Cupa “Temerarul” la judo, gazduita de Sala Sporturilor “Transilvania” din Sibiu, Post-ul JUDO: Sportivii clubului au urcat de 7 ori pe podiumul Cupei “Temerarul” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sportivii de la CS Targoviște au incheiat in forța Cupa „Temerarul” la judo, gazduita de Sala Sporturilor „Transilvania” din Sibiu, in perioada 2426 septembrie. Judocanii clubului nostru, antrenati de Ilie Torcica, au obținut o serie de rezultate extrem de importante, la cea de-a 26-a ediție a competiției…