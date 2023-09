Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana ranita in explozia de la statia GPL din localitatea Crevedia va fi transportata pe cale aeriana la un spital din Germania, anunța MApN. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, ministrul Apararii, Angel Tilvar, a aprobat executarea unei noi misiuni umanitare marti, la ora…

- Nordsjaelland - FCSB, returul din Danemarca al dublei din turul 3 al Conference League, va fi disputat pe un teren sintetic, ceea ce va modifica un pic jocul in favoarea danezilor. Mario Nicolae, fostul director sportiv de la Dinamo, explica de ce „artificialul” o sa schimbe disputa. ...

- Prefectul județului Olt, Mario De Mezzo, a prezentat, astazi, viziunea și obiectivele strategice ale mandatului sau. Mario de Mezzo a trasat cateva direcții strategice de acțiune, detaliate mai jos, explicand, de asemenea, cum vede acest rol extrem de important in comunitate. In debutul conferinței,…

- Fostul mijlocaș Nana Falemi a criticat schimbarile facut de FCSB in victoria la limita cu CSKA 1948 Sofia (3-2), in turul preliminariilor Conference League. FCSB va da in turul III preliminar din Conference peste Nordsjaelland, vicecampioana Danemarcei (AICI, prezentarea adversarului)Turul ar urma sa…

- Cele doua companii energetice implicate in operarea sistemului hidroenergetic si de navigatie de la Portile de Fier, Hidroelectrica (Romania) si EPS (Serbia), au discutat la Bucuresti despre o serie de lucrari derulate la baraj, inclusiv pentru reabilitarea ecluzei HE Djerdap II si pentru protectia…

- Facultatea de Stiinte si Litere „Petru Maior” din cadrul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures a lansat, luni, o provocare publica sub genericul „Sa-ti fie atat de drag cuvantul…”, prin care doritorii sunt invitati sa scrie dupa dictare pentru…

- Gherorghe Piperea explica de ce ”busola moralitații” nu funcționeaza in cazul proprietarului EVZ.RO și cum acesta a ajuns sa pozeze in patriot, scrie bzi.ro . Iata postarea publicata de avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook:” Toata lumea are acum ochii ațintiți catre listarea la bursa a acțiunilor deținute…

- Campionatul European de fotbal Under-21 va fi organizat in acest an in Romania si Georgia, intre 21 iunie si 8 iulie.Turneul reuneste 16 echipe, impartite in patru grupe de cate patru, dintre care doua sunt gazduite de Romania (Bucuresti si Cluj-Napoca), iar doua de Georgia (Tbilisi, Batumi si Kutaisi),…