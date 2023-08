Echipa de Oncopediatrie a SCJU Craiova, speranța micilor pacienți care dau cea mai grea luptă cu boala Compartimentul de Oncopediatrie din cadrul SCJU lupta de mai bine de doua decenii sa salveze copii bolnavi de cancer, sa le redea speranța, zambetul și sa le intinda mana care ii conduce spre vindecare și spre o viața noua.Oncopediatrie este un cuvant la care oricine se gandește cu greu. E dificil sa iți imaginezi, macar pentru o clipa, ca un micuț poate indura o batalie atat de grea precum cea cu cancerul. Insa echipa de medici a acestui compartiment, care s-a marit, este pregatita in orice moment sa faca tot posibilul pentru ca sanatatea micilor pacienți sa se refaca, iar ei sa iși poata urma… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

