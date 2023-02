Stiri pe aceeasi tema

- Investirea noului Guvern ar putea avea loc, marți, 14 februarie, iar majoritatea actualilor miniștri vor ramane in funcție, susțin deputații fracțiunii PAS din Parlament. Potrivit experților politici de la Chișinau, prin resetarea garniturii guvernamentale, președintele iși consolideaza echipa care…

- Partidul Popular (OVP) al cancelarului austriac Karl Nehammer si-a pierdut majoritatea absoluta, din cauza unui scor bun al nationalistilor din cadrul Partidului Libertatii (FPO) – care a obtinut cu un sfert mai multe voturi decat in alegerile anterioare – in alegeri regionale-cheie, duminica, in Austria…

- Guvernul va merge din nou in Parlament pentru a cere prelunigrea starii de urgența, a anunțat premierul Natalia Gavrilița, la postul de televiziune Vocea Basarabiei. Șefa cabinetului de miniștri a precizat ca starea de urgența se va prelungi atata timp, cat va dura razboiul in Ucraina, transmite Realitatea.md…

- Romanii sunt gurmanzi, iar mai ales de Sarbatorile de iarna nu se mai gandesc la cantitați și combinațiile perfecte pentru organism. Majoritatea gospodinelor vor in timpul acesta sa le faca pe plac invitaților, așa ca pun pe masa orice poftesc ei. Din pacate, Mihaela Bilic vine cu avertizari pentru…

- Calin Georgescu a anunțat luni seara, la Culisele statului paralel, ca dupa urmatoarele alegeri se va regasi „intr-un partid politic in care sunt absolut hotarat sa ma implic, la modul cel mai serios, ca oamenii sa-și gaseasca un punct de sprijin, o tinta precisa, nevoile clare”.Acesta a confirmat ca…

- "Se intervine pentru extragere a 4 persoane aflatela mijlocul autocarului, unde plafonul e turtit din cauza pasarelei. 47 de persoane de etnie greaca se aflau in autocar (in momentul impactului - n.r.). Majoritatea tineri.Din informatiile pe care nu le cunoastem, autocarul a lovit acest limitator de…

- BERBEC Evenimentele neprevazute de astazi va vor aminti ca aveți nevoie de o pauza. Eliberați-va de tensiune, nu va gandiți la nimic.TAUR Se apropie una dintre cele mai puternice zile ale lunii. Majoritatea grijilor tale se vor evapora. Acum veți avea ocazia sa uitați de ele. GEMENI Va trebui sa dați…

- In țara noastra, ca de altfel in celelate țari europene, se inregistreaza un trend crescator al cazurilor de Covid, spune ministrul Sanatații, care considera ca nu este un motiv de ingrijorare pentru ca sunt forme ușoare, recomandand vaccinarea persoanelor vulnerabile. „Exista o crestere a cazurilor…