- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a anuntat, vineri, ca i-a invitat pe copiii care au fost salvati dintr-o pestera in Thailanda si pe antrenorul lor la gala The Best, care va avea loc in data de 24 septembrie, la Londra, informeaza news.ro“Intreaga planeta a urmarit situatia si s-a rugat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a invitat pe internationalii Laurent Koscielny si Dimitri Payet, care au ratat Cupa Mondiala din cauza unor accidentari, sa il insoteasca la Moscova pentru finala turneului din Rusia, informeaza L’Equipe, conform news.ro.Cei doi fotbalisti se afla pe…

- Un antrenor de fotbal in varsta de 25 de ani, educat intr-o manastire budista, singurul adult din grupul de tineri salvati din pestera inundata din Thailanda, a devenit un veritabil erou national. Insa, la fel ca alti trei copii din acea echipa, el este apatrid, informeaza AFP. Ekkapol Chantawong face…

- Pogba a dedicat victoria din semifinalele CM 2018 tinerilor fotbaliști thailandezi blocați in peștera: ”Bravo baieți!” Mijlocasul Paul Pogba a dedicat victoria Frantei in fata Belgiei (1-0), marti seara, in semifinalele Cupei Mondiale 2018, tinerilor fotbalisti salvati dintr-o pestera inundata in Thailanda,…

- Opt dintre cei 12 ramași captivi impreuna cu antrenorul lor de fotbal intr-o peștera din nordul Thailandei au fost aduși la suprafața de salvatori. Au trecut doua saptamani de cand membrii echipei de fotbal Wild Boars, copii cu varsta cuprinsa intre 11 și 16 ani, au ramas blocați la 4,5 km in interiorul…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe copiii blocati intr-o pestera din Thailanda sa asiste la finala Cupei Mondiale, daca vor fi eliberati pana la data disputarii ultimului act al turneului final din Rusia, 15 iulie, informeaza Le Soir, preluata de news.ro."Daca, asa cum sper,…

- Doisprezece tineri fotbalisti si antrenorul lor, gasiti ”teferi si nevatamati” dupa noua zile de captivitate intr-o grota inundata in Thailanda, anunta guvernatorul provincieiDoisprezece copii si antrenorul lor de fotbal - captivi de noua zile intr-o grota inundata in Thailanda - au fost…

- Doisprezece copii fotbalisti si antrenorul lor se afla blocati de aproape doua zile intr-o pestera din nordul Thailandei dupa ce drumul de iesire le-a fost restrictionat in urma unei viituri, a anuntat luni politia locala, citata de DPA. ''O operatiune de salvare este in prezent…