- In perioada 8-15 mai 2023, Municipiul Sebeș este gazda primei ediții a Taberei internaționale de pictura cu tema „ARTA ȘI POEZIE IN CETATEA SEBEȘ”, Plein air, in care artiștii plastici sunt invitați sa pașeasca pe urmele marelui poet și filosof Lucian Blaga. Sebeșul este onorat sa se alature acestui…

- Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a caștigat cea de-a II-a ediție a Cupei „Nicușor Marcu”, competiție de suflet disputata in Cetatea Marii Uniri in memoria regretatului antrenor Nicușor Marcu, disparut prematur dintre noi in august 2021. O victorie simbolica in turneul Under 13 la baschet…

- Municipiul Sebeș are onoarea de gazdui cea de-a XLIII-a ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, in perioada 11-14 mai 2023, la Sebeș și la Lancram. Fondat in anul 1981, la Sebeș, Festivalul „Lucian Blaga” inscrie vechiul burg pe harta celor mai longevive și mai importante evenimente culturale…

- BRAVO… Judetul Vaslui va fi reprezentat de noua elevi la Olimpiada Nationala de Geografie. Sapte dintre acestia invata la Colegiul National „Gheorghe Rosca Codreanu” Barlad, iar cate unul, la Liceul „Mihail Kogalniceanu” Vaslui, respectiv la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” Husi. Cel mai bun rezultat…

- REȘIȚA – A 50-a ediție a Cupei „Veteranilor’’ la schi s-a desfașurat sambata in Banatul Montan! Schiorii seniori s-au reunit pentru o noua ediție, pe partiile de pe Semenic. Probele de concurs au fost slalom, schi fond si doage! „La start s-au aliniat peste 35 de doamne și domnișoare și peste 60 de…

- Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza, in luna mai 2023, o noua ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestari cultural-științifice din Romania, ajunsa la cea de-a XLIII-a ediție. O tradiție frumoasa in…

- De la inceputul acestei saptamani, peste 1.000 de elevi au interacționat cu polițiștii și au aflat informații utile siguranței lor dar și ce presupune meseria de polițist. In perioada 27 februarie – 1 martie 2023, polițiștii Biroului Siguranța Școlara impreuna cu polițiștii Compartimentului de Analiza…

- Miercuri, 1 martie 2023, incepand cu ora 12:00, Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va gazdui cea de-a VI-a ediție a Targului de Marțișoare, manifestare menita sa vesteasca sosirea primaverii. Evenimentul este organizat sub forma unei expoziții publice și se bucura de parteneriatul tuturor instituțiilor…