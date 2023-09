Echinocţiul de toamnă 2023. Azi începe toamna astronomică Echinoctiul de toamna 2023. Anul acesta, echinocțiul de toamna are loc pe data de 23 septembrie, la ora 09:50, potrivit astro-urseanu.ro. Echinoctiul reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Ziua devine egala cu noaptea. Incepand cu acest moment, ziua se va micșora in emisfera nordica, iar noaptea va crește, urmand ca durata de intuneric […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

