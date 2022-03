Echinocțiul de primăvară: Se deschid cerurile şi se îndeplinesc cele mai mari dorinţe Echinoctiul de primavara „s-a petrecut” azi, la ora 17:33. Practic a venit primavara astronomica!. La echinoctiul de primavara, ziua este egala cu noaptea in orice loc de pe Pamant. Echinoctiul de primavara marcheaza inceputul primaverii astronomice. El se produce in jurul datei de 20 martie cand longitudinea astronomica a acestuia revine la valoarea de zero grade. Dupa cum este cunoscut, mișcarea aparenta a Soarelui pe sfera cereasca, determinata de mișcarea reala a Pamantului pe orbita sa, genereaza pentru latitudinile noastre inegalitatea duratei zilelor și nopților la diferite epoci ale anului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Echinocțiul de primavara in 2022 are loc duminica, 20 martie, la ora 17:33, ora Romaniei, potrivit site-ului Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. „Dupa „Martisor”, „Babe” si „Mosi”, dupa „zapada mieilor”, cand calendaristic deja am pasit in anotimpul primaverii desi…

- Echinocțiul de primavara marcheaza venirea primaverii din punct de vedere astronomic. Astazi, 20 martie, durata zilei o depașește pe cea a nopții. Echinocțiul de primavara in 2022 are loc duminica, la ora 17:33, ora Romaniei. Dupa echinocțiul de primavara, durata zilei (luminata de soare) va continua…

- Echinocțiul de primavara 2022 este momentul in care incepe primavara și din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. Este o zi importanta, marcata in multe culturi de ritualuri și tradiții. Echinocțiul de primavara 2022 va avea loc in ziua de 20 martie. Astronomii calculeaza nu doar ziua echinocțiului,…

