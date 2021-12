Potrivit ultimelor informații publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), in 16 decembrie, infectarile produse de varianta Omicron dau doar forme asimptomatice și ușoare. Mai mult, la nivel mondial, numarul de cazuri era de 15.778, din care in UE și in Spațiul Economic European (SEE) au fost consemnate 3.158, semn ca […] The post ECDC confirma. Infectarile cu Omicron, doar forme asimptomatice sau ușoare first appeared on Ziarul National .