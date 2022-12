Stiri pe aceeasi tema

- Deși cu o rata mare a inflației și intr-o criza economica accentuata, piața imobiliara rezidențiala locala merge bine. Conform unor analize recente, „piața imobiliara din Romania a continuat sa dea semne pozitive in trimestrul al III-lea din 2022”. Datele arata ca toate segmentele au inregistrat livrari…

- ”Simtel Team (BVB: SMTL), companie romaneasca de inginerie si tehnologie listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti si lider national in construirea de centrale electrice fotovoltaice pe acoperisurile cladirilor, anunta deschiderea unei filiale in Chisinau, Republica Moldova, prin infiintarea…

- Avem una dintre cele mai poluate capitale europene, iar situația pare a se inrautați de la un an la altul. In același timp, masurile luate de autoritați par mai degraba firave. Așa ca am incercat sa gasim raspunsuri in acest sens de la Primaria Municipiului București cu ajutorul lui Dragoș Tuța,…

- Un retailer internațional de moda a anunțat joi ca intra pe piața din Romania, urmand sa deschida primul sau magazin inainte de Craciun, demarand deja procesul de recrutare de personal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea laptelui si a produselor lactate care prevede, intre altele, infiintarea, la nivelul Ministerului Agriculturii, a unui observator care va monitoriza aceasta piata si va avea ca scop centralizarea datelor, urmarirea si analizarea productiei, echilibrului…

- Mai mult de jumatate din medicii din București au o forma sau alta de burnout, arata studiul realizat de Colegiului Medical București (CMB), la care au raspuns 2.063 de medici. Datele arata o agravare a situației fața de un studiu similar realizat de CMB la nivelul anului 2017. Problemele legate de…

- Buzoianul Mihai Paduraru, un fost bancher, a decis sa inceapa o noua afacere chiar in perioada pandemiei de Covid-19, inființand, in 2020, compania Fresh Direct. Astazi, el deține o ferma de mure la 100 de kilometri de Capitala, in satul Udați-Manzu, comuna Smeeni, și are in plan sa livreze murele catre…

- Importanța investitorilor francezi in Romania se regasește in activitatea celor 4.150 de companii cu capital majoritar francez, a caror cifra de afaceri cumulata insumeaza 18 miliarde de euro, a spus premierul Nicolae Ciuca. Potrivit lui, peste 125.000 de