Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United a fost zdrobita de Brighton, scor 0-4, intr-un meci din etapa #36 din Premier League, iar „diavolii” au pierdut matematic orice șansa de a juca in grupele Champions League sezonul viitor. Potrivit Daily Mail, din sezonul viitor, jucatorii de pe „Old Trafford” vor avea salariile scazute…

- Carlo Ancelotti este singurul antrenor care a reușit sa caștige titlul in top 5 campionate din Europa. Italianul este deja campion al Spaniei, cu Real Madrid, in acest sezon. ​In varsta de 62 de ani, Ancelotti a marturisit recent ca ia in calcul sa se retraga din fotbal dupa ce se va desparți de Real…

- Carlo Ancelotti a devenit, sambata seara, primul antrenor care castiga cele cinci mari ligi europene: Serie A, Premier League, League 1, Bundesliga si, ultima data, LaLiga, performanta reusita pe banca echipei Real Madrid, informeaza AP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mohamed Salah intenționeaza sa semneze un nou contract la Liverpool, afirma ministrul egiptean al sportului, Ashraf Sobhi, noteaza BBC. Sobhi a declarat ca l-a sfatuit pe Salah, in varsta de 29 de ani, sa plece de pe Anfield, pentru ca apoi atacantul egiptean sa spuna ca este posibil sa iși prelungeasca…

- Guvernul britanic ii va permite clubului Chelsea Londra sa vanda din nou unele bilete, dupa ce a revizuit termenii licentei speciale acordata gruparii, informeaza AP. Clubului i s-a interzis vanzarea de bilete dupa ce patronul Roman Abramovici a fost sanctionat de autoritati in contextul invadarii Ucrainei…

- In etapa a 28-a din Spania, campioana Atletico Madrid are in fața un adversar minuscul, FC Cadiz. Meciul de vineri, 11 martie, incepe la ora 22:00, și are importanța pentru ambii poli ai clasamentului. Departe de lupta pentru titlu, Atletico Madrid, locul 4, duce o lupta pentru o poziție de Liga Campionilor.

- Omul de afaceri rus Roman Abramovici a declarat ca va vinde Chelsea Football Club, la 19 ani de la cumpararea echipei londoneze și a promis ca va dona bani din vanzare pentru a ajuta victimele razboiului din Ucraina, scrie Reuters. Pe fondul unor solicitari ca Abramovici sa fie sancționat dupa invadarea…

- Manchester City nu va putea conta pe Jack Grealish in partida cu Sporting Lisabona din Liga Campionilor, de marti seara, a anuntat gruparea din Premier League, scrie Reuters, potrivit Agerpres. Internationalul englez a ratat partida cu Norwich din Premier League, de sambata. dupa o recidiva…