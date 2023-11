Ea este românca dată în urmărire națională pentru că a cumpărat ceapă de 120.000 de euro și nu a plătit-o O romanca, in varsta de 33 de ani, din Bihor, este data in urmarire naționala dupa ce a cumparat ceapa in valorare de 120.000 de euro, de la doi agricultori din Polonia. Femeia nu a facut niciodata plata. Femeia a fost condamnata in 2021, in Polonia, acolo unde a comis faptele, iar instanțele din Romania au recunoscut pedeapsa aplicata de justiția din Polonia. Ea a fost acuzata de anchetatorii polonezi de implicare in doua cazuri de inșelaciune, petrecute in 2015. In lunile aprilie, respectiv septembrie și octombrie ale acelui an, o firma inregistrata pe numele bihorencei ar fi luat ceapa in valoare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

