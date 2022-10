Ea este regina Only Fans /FOTO! S-a lăsat admirată de 49 milioane $ pe platforma pentru adulți O americanca de 19 ani ar putea fi numita ”regina” platformei cu conținut pentru adulți .I-au intrat in conturi circa 49 milioane de dolari, mai mult decat marile staruri porno in intreaga lor cariera. Danielle Bregoli, alias Bhad Bhabie și-a expus nurii și viața intima pe populara platforma online ce a crescut vertiginos in perioada restricțiilor sanitare. Devenita cea mai bine platita creatoare de conținut din intreaga lume, tanara originara din Florida a debutat inițial pe scena muzicala, dorindu-și sa devina cantareața de rap, insa a ajuns sa caștige in doar doi ani mai mult decat multe vedete… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Performanța nesperata pentru o firma din Bistrița-Nasaud care, deși are un singur angajat, a reușit sa puna mana in ultimele 4 luni pe doua licitații publice in valoare totala de peste 150 de milioane de lei. Aceeași instituție a organizat licitațiile: Consiliul Județean Cluj. Ambele licitații presupun…

- Autoritatea de reglementare a confidentialitatii datelor din Irlanda a decis sa aplice o amenda record de 405 milioane de euro (402 milioane de dolari) retelei de socializare Instagram, in urma unei investigatii privind gestionarea datelor despre copii, a declarat un purtator de cuvant al institutiei,…

- Laurette, schimbare importanta in cariera ei! Bruneta și-a facut cont pe o cunoscuta platforma destinata exclusiv adulților, OnlyFans. Tot mai multe persoane publice din Romania și-au facut cont pe aceasta platforma, acolo unde incarca, in schimbul unui abonament lunar, imagini din intimitate.

- Disney a depașit așteptarile de pe Wall Street adaugand 14,4 milioane de noi abonați la serviciul sau de streaming Disney+ in ultimul trimestru, a declarat CEO-ul Bob Chapek. Disney+ are acum un total de 152 de milioane de abonați, iar impreuna cu Hulu și ESPN+, deținut de Disney, compania a depașit…

- Profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 617 milioane lei in primul semestru din acest an, fata de 626 milioane lei in semestrul I 2021, in scadere cu 1,44%, iar rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) s-a situat la un nivel mai mare, de 15,6% in primul semestru al acestui an, in comparatie cu…

- Procurori DIICOT si ofiteri de Politie judiciara efectueaza luni 27perchezitii domiciliare in judetul Brasov, intr-un dosar privind comiterea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, obtinere ilegala de fonduri si spalarea banilor.

- O fosta regina mexicana a frumusetii din Mexic si complicele sau romano-olandez au fost arestati in Croatia dupa ce au furat sticle de vin in valoare de 1,7 milioane de dolari dintr-un hotel din Spania. Politia spaniola a anuntat ca hotii au fost retinuti dupa o urmarire de noua luni prin Europa, relateaza…