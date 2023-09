Stiri pe aceeasi tema

- O eleva din satul Bratilești, comuna Braești a fost admisa la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza cu prima medie: 9,96. Eleva B.D. a terminat clasa a VIII-a la Școala Gimnaziala Bratilești, comuna Braești, avand in toți anii de gimnaziu rezultate de excepție. Și-a dorit sa urmeze…

- ADMITERE Colegiul Militar 2023: Au fost afișate REZULTATELE finale și LISTELE cu candidații admiși la Alba Iulia și la celelalte colegii din țara ADMITERE Colegiul Militar 2023: Au fost afișate REZULTATELE finale și LISTELE cu candidații admiși la Alba Iulia și la celelalte colegii din țara Rezultatele…

- Ieri s-a incheiat o etapa din viața a mii de elevi buzoieni. Cu emoție și speranța, fiecare a așteptat sa vada „Reușit” in dreptul numelui sau, pe pagina dedicata afișarii rezultatelor la Bacalaureat. Gandul absolvenților de liceu zboara acum catre o noua etapa a vieții, caci facultatea le deschide…

- Rezultatele examenului de bacalaureat 2023 au fost publicate luni, 3 iulie, pe portalul www.bacalaureat.edu.ro.Potrivit centralizarii, 9,96 a fost cea mai mare medie din județ, obținuta de doi absolvenți, unul de la Colegiul „Ștefan cel Mare" Suceava și unul de la Colegiul Militar ...

- O singura medie de 10 s-a inregistrat la nivelul municipiului Dej la Evaluarea Naționala 2023. Aparține unei eleve de la Colegiul Național ”Andrei Mureșanu” Dej. Din informațiile Dej24.ro, este vorba despre Riona Cimpean, șefa de promoție din acest an (diriginte Cristina Albinetz, prof. lb. rom Ramona…

- Au fost afișate primele rezultate la Evaluarea Naționala 2023! Astfel, 24 de elevi din județul Cluj au reușit performanța de a obține 10 „curat” la examenele din cadrul Evaluarii Naționale. Cea mai mare medie din zona Turda – Campia Turzii (9.95) aparține elevului/elevei cu codul de concurs: CJ10116894…

- Atacatorul din Gradina Botanica din Craiova, acuzat ca a omorat o fata de 14 ani și a ranit grav un tanar de 20 de ani, fusese declarat apt in urma testarilor psihologice pentru Colegiul Național Militar ,,Tudor Vladimirescu”.

- Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" a facut mai multe precizari despre elevul care a ucis o fata de 14 ani și a ranit grav un baiat de 19 ani, in Gradina Botanica din Craiova."Elevul, in varsta de 17 ani, a fost admis in Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" in anul 2020 și se…