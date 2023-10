Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai frumoasa tractorista din Romania vine din Botoșani și nu se jeneaza sa munceasca. Andreea are 20 de ani și a ales sa fie tractorista in comuna Calarași, unde exploateaza impreuna cu familia ei 400 de hectare, 50 de pașune, dar și 500 de animale. Tanara este studenta in anul I la Facultatea…

- TRIST… Unul dintre cei mai longevivi agronomi ai județului Vaslui, Vasile Strungaru, s-a dus la cele veșnice! Avea 81 de ani impliniți și va ramane pentru totdeauna in galeria oamenilor care au schimbat destinul județului Vaslui. De loc din județul Botoșani, acesta a ajuns la Vaslui dupa terminarea…

- Se numeste Valerian Ciubotaru si s-a nascut la 16 august 1943, in comuna Cristinesti, din judetul Botosani. A absolvit Facultatea de Filologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi si a fost repartizat la Institutul Pedagogic de 3 Ani din Bacau, ca urmare a unei pregatiri profesionale de exceptie.…

- MApN transmite ca prelungește campania de recrutare a rezervistilor voluntari pentru anul 2023. Ministerul Apararii continua campania de recrutare a rezervistilor voluntari pentru anul 2023 si anunta, marti, ca sunt disponibile peste 2.100 de locuri in Bucuresti si 38 de judete. ”Ministerul Apararii…

- Monica Barladeanu, in varsta de 44 de ani, revine pe micile ecrane in serialul Groapa, iar actrița a facut primele declarații despre rolul ei și despre atmosfera de la filmari.„Totul incepe mereu cu un scenariu bine scris, cu o poveste pe care vrei s-o spui. „Groapa” e o saga de familie absolut fabuloasa,…

- Reducerile cheltuielilor bugetare a ramas doar pe hartie. In realitate, robinetul la angajari pe banii statului a ramas deschis. 14.000 de angajari la stat au fost facute de la inceputul acestui an. Dintre acestea 90% au fost funcții de execuție, conform unui studiu realizat de o platforma de recrutare…

- Cea mai mare nevoie de personal a fost in București și Ilfov, urmate de Cluj, Iași, Constanța, Brașov și Prahova. Au fost insa și județe in care numarul de oferte postate, de la inceputul anului și pana acum, a fost sub 100. In aceasta categorie intra Braila, Bistrița Nasaud, Botoșani, Bacau, Buzau…