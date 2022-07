Ea e șefa de promoție din naționala de gimnastică a României! Amalia Ghigoarța este eleva eminenta din lotul celor mai bune gimnaste de la Deva! Junioara a terminat clasa a 8-a cu 9.97 si din casa intai este premianta! Sportiva se pregatește de cea mai tare competiție a ei, Festivalul Internațional al Tineretului European de unde vrea sa se intoarca plina de medalii! Amalia Ghigoarța, junioara din lotul național de gimnastica al Romaniei, este eleva model de Deva! Fata a terminat clasa a 8 a, cu 9.97 și a ieșit și șefa de promoție! „Nu am invațat doar in clasa a 8-a, ci pe parcursul celor 4 ani” – Amalia Ghigoarța, componenta a lotului național de junioare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

