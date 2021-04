E-TWOW oferă soluții sustenabile de transport în oraș Poluarea și traficul reprezinta una dintre cele mai mari probleme ale autoritaților din orașele mari. Majoritatea soluțiilor de fluidizare a traficului sunt in momentul de fața costisitoare si greu de implementat. Insa schimbarile cu cel mai mare impact vin din alegerile mici pe care le facem zi de zi. Acesta este mesajul pe care un brand romanesc ni-l transmite, propunandu-ne soluții simple și ușor de implementat pentru reducerea traficului si a nivelului de poluare. E-TWOW este un brand romanesc recunoscut internațional pentru producția celor mai bune trotinete electrice ultraportabile. Dincolo… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magazinul JYSK din incinta Alba Mall, al retailer-ului scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, iși va deschide „porțile” incepand de maine, 25 martie 2021, la ora 10:00. Magazinul din incinta Alba Mall, din Alba Iulia, este cea de-a doua locație deschisa in județul Alba, la Sebeș fiind…

- Utilizatorii din Romania (si nu numai) au vazut ca din harta Europei prezentata la un moment dat directorul general,Herbert Diess, lipseau Romania, dar si Norvegia si Islanda. “S-a produs o eroare si regretam acest lucru. Romania este, desigur, o parte importanta a intregului plan de mobilitate electrica…

- Ford Motor Co va construi urmatoarea versiune a autoutilitarei Transit pentru piața europeana in Turcia in 2023 și va include variante complet electrice și hibride, impreuna cu versiunea cu motor de ardere. Autoutilitarele vor fi construite de un joint venture al producatorului auto american din Turcia.…

- Federatia Romana de Rugby anunta, pe site-ul sau oficial , ca a depus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene documentele pentru obtinerea unor fonduri de 18 milioane de euro in vederea construirii de baze sportive in perioada 2021-2025. Bazele sportive propuse prin interventie vor a fi…

- ​Dincolo de cele opt magistrale feroviare, alte 15 linii principale fac legatura între acestea și conecteaza cele mai importante orașe ale țarii, însa la viteze care destul de rar depașesc media de 50 km/h. Cu trenurile Regio vitezele medii sunt 35-40 km/h și puține sunt porțiunile unde…

- Auchan va utiliza, incepand din 17 februarie, aplicația Glovo pentru peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii. In aplicația…

- Cererea externa pentru bicicletele electrice produse in Turcia a crescut de patru ori in 2020, comparativ cu 2019, exporturile ajungand la 39,2 milioane de dolari, pe fondul efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19), informeaza publicatia Daily Sabah potrivit Agerpres. Conform datelor Asociatiei…

- Dupa o pauza de o saptamana datorata meciurile echipelor romanești (Oradea și Sibiu) in Europa, Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2020/21 revine in prim plan la finele acestei saptamani. In perioada 6-9 februarie anul curent sunt programate jocurile turneului 7 din sezonul regulat. Meciurile…