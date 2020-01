E regina șoselelor! Nicole Cherry conduce de 6 luni, dar se descurcă de minune în trafic Nicole Cherry a pașit cu drepturi depline in viața de adult. Dupa ce s-a mutat cu iubitul ei, a dat și examenul auto, iar acum a bifat o noua reușita: și-a schimbat mașina, cumparandu-și una performanta. “Daca iți vine sa crezi, in 6 luni nu m-a oprit poliția deloc. Toți imi spun ca eu conduc extraordinar. Nici mașina nu m-ar «vinde» ca aș fi o incepatoare, fiind una mai puternica. Tata nu m-ar fi lasat sa conduc singura, daca el nu era sigur pe mine. Nici cu parcarile nu am probleme. Sunt foarte ușoare pentru mine. Nu sunt genul ala care caut minute intregi un loc pana mi se pare ca aș putea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

