- Diana Dumitrescu va prezenta emisiunea "Mireasa", care va avea marea premiera sambata, 21 martie, la Antena 1. Dupa premiera de gala, noul show matrimonial va putea fi urmarit 24/24 pe canalul LIVE al emisiunii din platforma Antena Play.

