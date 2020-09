Stiri pe aceeasi tema

- Alfred Simonis a declarat faptul ca motiunea de cenzura ar putea avea elemente de neconstitutionalitate si nu se va mai dezbate in perioada urmatoare pana la o decizie a Curtii Constittionale. Citeste si: MOTIUNE DE CENZURA. Votul a fost AMANAT. Nu exista cvorum "Legat de motiunea de…

- Sedinta Parlamentului in care ar fi trebuit discutata si votata motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban nu a mai avut loc, din lipsa cvorumului. Liderul deputatilor social democrati, Alfred Simonis, a declarat, astazi, ca, potrivit hotararii Consiliului Politic National al PSD, motiunea de cenzura…

- Consiliul Politic National al PSD a decis ca motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orba sa nu mai fie dezbatuta in Parlament inainte de o decizie a Curtii Constitutionale, a anuntat liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis.

- Consiliul Politic National al PSD a decis, marti, sa nu se mai dezbata motiunea de cenzura in Parlament inainte de o decizie a Curtii Constitutionale, a anuntat liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis. "Legat de motiunea de cenzura, decizia Consiliului Politic National a fost…

- Consiliul Politic National al PSD a decis, marti, sa nu se mai dezbata motiunea de cenzura in Parlament inainte de o decizie a Curtii Constitutionala, a anuntat liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis. "Legat de motiunea de cenzura, decizia Consiliului Politic National a fost aceea de…

- Social democrații se reunesc, joi dupa-amiaza, în ședința Consiliului Național al Partidului pentru a discuta despre eșecul moțiunii de cenzura. La întâlnirea se va analiza daca mai este oportun sau nu sa se repuna în dezbatere moțiunea de cenzura. De asemenea pe ordinea de zi…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni, dupa suspendarea ședinței in care trebuia votata moțiunea de cenzura din lipsa de cvorum, ca social democrații nu mai iau in calcul sa voteze moțiunea in sesiunea ordinara care va incepe marți, 1 septembrie. Anterior, președintele PSD declara…

- "Sesiunea extraordinara se incheie azi. Sesiunea ordinara va incepe maine. Nu gasesc oportun ca aceasta motiune depusa intr-o sesiune extraordinara sa fie dezbatuta intr-o alta sesiune", a declarat Alfred Simonis. "A discuta despre o noua motiune este mult prea devreme", a adaugat liderul…