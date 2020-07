Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Limanu anunța ca la beach-barurile din Vama Veche va fi asigurata doar muzica ambientala, incepand cu sfarsitul acestei saptamani, pentru a diminua riscul extinderii noului coronavirus. ”Vrem ca Vama Veche sa dea un exemplu. Ideea ne apartine si a venit pe fondul unei capacitati restranse de…

- Terasa Vis-a-Vis din Vama Veche va fi inchisa in acest weekend din cauza numarului crescut de infecții cu Coronavirus in Romania și a aglomerației din stațiune, a anunțat patronul localului. „Ținand cont de evoluția cazurilor noi de infectari și asocierea evoluției cu Vama Veche și locația…

- Pentru a diminua riscul de raspandire a noului coronavirus, incepand cu sfarsitul acestei saptamani, la beach-barurile din Vama Veche va fi asigurata doar muzica ambientala. Decizia a fost luata in unanimitate de agentii economici din zona, potrivit Primariei Limanu.

- Petrecerile s-au ținut lanț in acest weekend la malul marii. Cea mai animata stațiune a fost Vama Veche, unde tinerii au petrecut pana la rasarit. Aceștia au dansat pe plaja sau chiar in mijlocul strazii in grupuri mari fara sa țina cont de recomandarile autoritaților.A fost cel mai aglomerat weekend…

- Plajele din Vama Veche se deschid in acest sfarșit de saptamana. Prețurile pentru șezlonguri sunt de 30 de lei in timpul saptamanii și 35 de lei in weekend, potrivit Mediafax.Cornel Lazar administreaza doua plaje in Vama Veche. Intr-un an normal avea deja clienti si pe plaja erau 100 de umbrele…

- Intr-un weekend normal de Florii, la 20 de grade Celsius, plus, minus, la mijloc de aprilie, oamenii s-ar fi bucurat de cateva ore de relaxare pe Litoralul romanesc al Marii Negre. Poate ar fi dat o fuga și la vecini, dupa Vama Veche, in tot cazul, lumea s-ar fi folosit de zilele libere pentru o plimbare…