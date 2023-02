E loc de ceva speranțe? Prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau se pregatește pentru a treia deplasare din retur. Sambata, echipa antrenata de Daniel Banu, Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu va evolua la București, in fața CSM-ului local. In limbajul Pronosportului de altadata este un meci de 1 solist, insa bacauancele vor incerca sa-și vanda cat mai scump pielea. Și […] Articolul E loc de ceva speranțe? apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Invinsa cu 3-0 și la București, de Rapid, CSM-Știința Bacau revine pe teren propriu pentru un alt meci impovarator: sambata, de la ora 17.00, cu CSO Voluntari 2005 Nu e loc de manevra pentru voleibalistele CSM-Știința Bacau. Și nici de vreo schimbare de macaz. Miercuri, in etapa a 14-a a Diviziei A1,…

- Un nou meci fara un larg orizont de așteptare pentru voleibalistele CSM-Știința Bacau. Astazi, de la ora 15.00, echipa antrenata de Daniel Banu, Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu va evolua pe terenul Rapidului. Și chiar daca bucureștencele ocupa un loc de mijlocul clasamentului, e greu de crezut…

- Gruparea antrenata de Dan Banu, Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu va incepe partea a doua a sezonului regulat duminica, de la ora 15.00 (TVR3), cu partida de la Pitești, contra lui FC Argeș Pentru prima oara fara Florin Grapa alaturi. Dar, in continuare, cu Florin Grapa in memorie. Și in suflete.…

- Tehnicianul in varsta de 67 de ani va completa staff-ul ce ii include pe Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu. In vizor se afla și aducerea a doua jucatoare pentru intarirea lotului In primul sau an fara Florin Grapa, prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau strange randurile. Mai mult, face…

- Alianța pentru Unirea Romanilor cere Ministerului Afacerilor Externe sa raspunda ferm și neintarziat Ambasadei Ucrainei la București, dupa ce misiunea diplomatica și-a permis sa ceara efectuarea unei anchete ˝rapide și detaliate˝ pe teritoriul Romaniei. Solicitarea Ambasadei vine dupa ce mass-media…

- Se implinesc niște ani de cand universitarii Ion Rotaru și Valeriu Filimon au trecut in veșnicie. Bacauani, nascuți la Valea lui Ion- Blagești și Slanic Moldova, cei doi au fost colegi de catedra la Universitatea din București. Poetul Dan Sandu a avut șansa/ bucuria de a fi prieten mai ales cu Valeriu…

- Cadere de cortina peste sezonul competițional intern de karate SKDUN. Ultima intrecere din 2022 a avut loc la finalul saptamanii trecute, odata cu Naționalele SKDUN pe echipe, la care CS Știința Bacau a jucat, o data in plus, un rol de prim-plan. Gruparea antrenata de Adrian Loghin a inregistrat un…

- Dupa trei etape, prim-divizionara de volei feminin CSM- Știința este singura grupare fara set luat in Divizia A1, motiv pentru care bacauancele ocupa ultimul loc in clasament. La mijlocul saptamanii, formația antrenata de Vicențiu Dumitrescu a cedat, așa cum era de așteptat, cu 3-0 (-17, -19, -11) jocul…