Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Sunt imaginile care fac inconjurul lumii. Accidentare groaznica in Premier League. Capitanul lui Sheffield și-a rupt singur glezna și a avut nevoie de oxigen pentru a fi scos din teren at Info real.

- Continue reading Participarea secretarului de stat Daniela Gitman la vizita comuna in Bosnia și Herțegovina a grupului reprezentantelor in Consiliul Afaceri Generale responsabile cu afaceri europene at Info real.

- 31 august 1997. Apeluri la Serviciul de Urgența anunțau un accident rutier in capitala Franței. Salvatorii ajunși la fața locului nu știau ca in fiarele contorsionate se afla „Prințesa Inimilor”. Decenii mai tarziu, cel care a ținut-o de mana in ultimele momente de viața face dezvaluiri cutremuratoare.…

- Cristiano Ronaldo a fost din nou un pachet de nervi in tricoul lui Al-Nassr, de aceasta data in meciul cu Al-Ahli Dubai, scor 4-2, disputat in Liga Campionilor Asiei. De-a lungul meciului, CR7 a solicitat nu mai puțin de cinci penalty-uri, refuzate pe rand de central. La pauza meciului, dupa un dialog…

- Cristiano Ronaldo a fost din nou in centrul atenției la finalul meciului Al-Nassr – Al-Ahli Dubai, scor 4-2, disputat in Liga Campionilor Asiei. Starul portughez a fost scos din sarite de un fan care a vrut sa faca un selfie cu el. Reacția lui Cristiano Ronaldo a devenit virala. Reacția lui Cristiano…

- Continue reading Momentul fabulos despre care nu s-a știut nimic. Burca, in coregrafia istorica a dinamoviștilor de la FCSB – Manchester City: „Eram cu o șapca, am zis sa nu ma duc la oficiala” at Info real.

- Veste de ultima ora! Doua mari celebritați se despart, dupa 18 ani de casnicie. Celebrul premier divorțeaza de soția sa, iar anunțul a fost facut chiar de catre oficial. Afla de ce au ajuns la final de drum și care a fost motivul exact ce a dus la separare. Premierul divorțeaza dupa 18 ani de […] The…

- Fostul mare arbitru Ion Craciunescu nu s-a abținut dupa ce a vazut imaginile tragi-comice din Sepsi - FCU Craiova 1-0, cu tentativa eșuata a medicilor de a urca in ambulanța targa pe care se afla Jonathan Rodriguez. Stangacia oamenilor responsabili de targa a provocat o reacție acida din partea lui…