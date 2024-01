Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e Factura, in primele zile de functionare, valoarea totala a acestora fiind de 25 miliarde de lei.Peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e Factura, in primele zile de functionare, valoarea totala a acestora…

- In contextul implementarii cu caracter obligatoriu a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024 in relaþia business-to-business (B2B), MF anunța ca, in primele zile de funcționare, peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistemul e-Factura, in valoare totala de 25 miliarde de lei.…

- Ministerul Finanțelor anunța ca, in primele zile de la implementarea sistemului e-Factura, peste 5 milioane de facturi au fost expediate cu succes in sistem, avand o valoare totala de 25 miliarde de lei. „Faptul ca numai in ultimele 24 ore aproximativ un milion de facturi au fost transmise prin intermediul…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca modulul e-Factura nu are probleme de funcționare ci ca, dupa ce in sistem au fost trimise peste 4,2 milioane de facturi, a observat ca sunt 3 greșeli pe care le fac mulți utilizatori și care le provoaca probleme. Boloș a spus la Digi24 ca a vorbit deja cu…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat luni, in timpul unei conferințe de presa, ca sistemul e-Factura a preluat pana acum aproape 2,8 milioane de facturi, cu o valoare de 16 miliarde de lei.

- Romania a primit autorizarea din partea Consiliului Uniunii Europene de a introduce obligația de a emite numai facturi electronice in relația comerciala B2B (Business to Business). Astfel, doar documentele in format electronic vor mai fi acceptate ca...

- Suntem in stare sa prelucram pe zi zeci de milioane de facturi, deci din acest punct de vedere nu sunt probleme la testele de performanța, a declarat Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, in cadrul unei conferințe de presa.

- Economia romaneasca și legislația fiscala este mult mai complexa decat iși imagineaza Guvernul. Din 2024, e-Factura este obligatorie in relația business-to-business, inclusiv pentru PFA. Asta spune Legea noilor taxe a Guvernului Ciolacu (L296/2023).