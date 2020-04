Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Ziarul Unirea Ce nume se sarbatoresc de Florii. Cui ii spunem „La multi ani” in cea mai importanta zi cu o saptamana inainte de Paște Ce nume se sarbatoresc de Florii. Cui ii spunem „La multi ani” de Florii in cea mai importanta zi cu o saptamana inainte de Paște De Florii toți creștinii ortodcși care…

- Duminica, creștinii ortodocoși marcheaza o zi importanta: Intrarea Domnului in Ierusalim. In popor, este mai bine cunoscuta drept Duminica Floriilor, atunci cand au loc numeroase tradiții și obiceiuri. Exista și o rugaciune speciala, care te va ajuta sa ai parte de noroc tot restul anului.

- Toate celebrarile liturgice ale Saptamanii Sfinte la Vatican se vor desfașura in bazilica Sfantul Petru și vor fi transmise in direct pe canalul YouTube Vaticannews. Pentru credincioșii catolici este o Saptamana Sfanta neobișnuita, dar cu speranța. “Este un moment greu, pentru mulți chiar foarte greu.…

- Crestinii ortodocși de stil vechi sarbatoresc azi Buna Vestire, cunoscuta in popor și sub numele de Blagoveștenie. Sarbatoarea este marcata de calendarul creștin pe data de 7 aprilie a fiecarui an și este dedicata Maicii Domnului, noteaza MOLDPRES. Este o sarbatoare cu data fixa, de la care incep sa…

- Astazi incepe Saptamana Mare pentru crestinii romano catolici. Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii catolici comemoreaza in timpul Saptamanii Sfinte Patima si Moartea Domnului si se pregatesc sa intampine Pastele Invierea…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Anul acesta, in conditiile restrictiilor impuse de declararea starii de urgenta, celebrarile, oficiate in biserici de…

- Duminica, 5 martie 2020, credincioșii catolici și cei reformați din lumea intreaga celebreaza Duminica Floriilor, care deschide ciclul sarbatorilor pascale. Pentru biserica Romano Catolica, Duminica Floriilor coincide, in fiecare an, cu Ziua Tineretului.Floriile evoca intrarea Mantuitorului in Ierusalim,…