- UPDATE – Meteorologii au emis o noua atenționare cod galben de ceața. Sunt vizate județele Bacau, Galați și Vrancea, pana la ora 12:00. Fenomene avertizate: local, ceața care determina reducerea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m Zone vizate: – Județul Bacau: zona joasa; – Județul Galati; – Județul…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in timp ce cantitatile de precipitatii se vor situa in general in jurul celor normale in urmatoarele 4 saptamani. Sfarsitul de saptamana aduce precipitatii din belsug si maxime care nu vor depasi 23 de grade Celsius.

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 07 octombrie, ora 20:00 – 08 octombrie, ora 10:00 Fenomene vizate: ploi insemnate cantitativ Zone afectate: județul Vrancea In intervalul menționat, in sudul Moldovei, vor fi ploi ce vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte…

- ATENȚIONARE DE FENOMENE METEOROLOGICE PERICULOASE COD GALBEN Fenomene avertizate: intensificari locale ale vantului, cu viteze la rafala de 55…65 km/h Zone vizate: – Județul Botosani; – Județul Suceava: zona joasa; – Județul Iasi; Interval de valabilitate: 04/10/2020 11:30 04/10/2020 15:00.

Alerta de vreme severa imediata in Maramureș. Ploi torențiale și vijelie. Cantitațile de apa vor depași 40…70 l/mp. Vezi zonele vizate AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 30 septembrie, ora 10:00 – 02 octombrie, ora 10:00 Fenomene vizate:…

O noua alerta de furtuna in Maramures. Averse torentiale care vor cumula 70…90 l/mp. Grindina, ploi torențiale și vijelie.. Vezi zonele vizate Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de cod portocaliu de instabilitate atmosferita…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 25 septembrie, ora 23:00 – 27 septembrie, ora 06:00 Fenomene vizate: cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica temporar accentuata, intensificari ale vantului Zona afectata: Moldova Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata…

- COD GALBEN Interval de valabilitate: 02 septembrie Fenomene vizate: canicula si disconfort termicIn dupa-amiaza zilei de miercuri (02 septembrie), in regiunile sud-estice disconfortul termic va fi accentuat și local va fi canicula. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge…