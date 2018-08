Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Romaniei a semnat delegarea procurorului Marin Nicolae in functia de procuror sef al DNA Ploiesti, in locul lui Lucian Onea, a anuntat Nistor Calin, procuror sef adjunct al DNA. Noul sef isi va incepe activitatea luni, 6 august.

- Procurorul general al Romaniei va fi judecat disciplinar de Secția pentru procurori a CSM, in urma sesizarii facute de Inspecția Judiciara pentru incalcarea Codului deontologic. Inspectia Judiciara il acuza pe procurorul general, Augustin Lazar, de incalcarea codului deontologic al magistratilor, dupa…

- Secția pentru Procurori in materie disciplinara a ramas in pronunțare in cauza in care Inspecția Judiciara susține ca șefa DNA ar fi comis o abatere disciplinare prin neprezentarea la comisia parlamentara de ancheta. O decizia a procurorilor CSM va fi anunțata pe 20 iunie.Laura Codruța Kovesi…

- Laura Codruta Kovesi, vizata de actiuni disciplinare ale Inspectiei Judiciare, a stat peste doua ore la CSM Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a stat, miercuri, timp de peste doua ore la Consiliul Superior al Magistraturii. Ea a fost invitata la Sectia pentru procurori in materie disciplinara…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, procurorul Marius Iacob, au fost audiati miercuri la Consiliul Superior al Magistraturii, in Sectia pentru procurori in materie disciplinara, dupa ce Inspectia Judiciara (IJ) a inceput, in ianuarie,…