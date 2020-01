Duruș: „Lupta împotriva pensiilor speciale rămâne un obectiv pentru USR și în 2020” Duruș: „Lupta impotriva pensiilor speciale ramane un obectiv pentru USR și in 2020” Lupta impotriva pensiilor speciale ramane un obectiv pentru USR și in 2020, deși s-a vrut tranșarea ei in 2019. Majoritatea parlamentara a blocat la finalul anului trecut discutarea proiectului in plen, ceea ce a facut ca problema pensiilor speciale pentru parlamentari și alte categorii sa se perpetueze. De la 1 ianuarie a aparut o noua categorie de „speciali” – primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții de consilii județene. Drepturile acestora la o pensie speciala sunt reglementate prin OUG 114,… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

