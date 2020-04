DUREROS! Cea mai tânără VICTIMĂ a COVID 19 în România Alte opt decese ale unor persoane confirmate cu coronavirus au fost anuntate sambata dimineata, intre acestea fiind si al unei tinere de 21 de ani, din judetul Vrancea. Bilantul a ajuns astfel la 575. Tanara de 21 de ani s-a dus la spital cu tuse, febra, dificultate in respirație, pe 3 apilie, la Spitalul Județean de Urgența Focșani. In aceeași zi i s-a recoltat proba pentru COVID-19. Rezultatul a venit doua zile mai tarziu și a fost pozitiv. Dupa numai 3 saptamani, tanara de 21 de ani a murit. Autoritațile informeaza ca fata avea mai multe comorbiditați: Sindrom Down, boala renala cronica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

