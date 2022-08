Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 de ani a murit, iar o tanara de 20 de ani a ajuns la spital dupa ce motocicleta in care se aflau s-a tamponat cu un microbuz. Potrivit poliției, impactul s-a produs astazi, in jurul orei 15:30, in localitatea Visoca din raionul Soroca.

- Doi tineri au ajuns in spital, luni dimineața, dupa ce au fost implicați intr-un accident rutier produs in Florești. Cei doi, șoferul și pasagerul, circulau pe direcția Gilau – Cluj-Napoca. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 01.00. La fața locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor, dar și…

- In aceasta dimineața, Darius, șoferul de 16 ani care a provocat teribilul accident din Cobadin, s-a stins pe patul de spital, acolo unde se afla in stare grava dupa teribilul impact in care toți cei trei prieteni ai sai au murit. Accidentul a avut loc in urma cu doar cateva zile.

- Un bebeluș de numai noua luni a decedat, dupa ce s-a inecat cu apa, in timp ce facea baie impreuna cu mama sa de 28 de ani, in Chișinau, transmite ProTV . Astfel, potrivit poliției, incidentul s-a intamplat ieri, 12 iulie, in jurul orei 18:40, pe strada Titulescu din capitala. Femeia de 28 de ani facea…

- S-a stins din viața fostul solist al formației ruse „Laskovii mai” , Iurii Șatunov. Interpretul avea doar 48 de ani și a decedat intr-un spital din Moscova. Anunțul a fost facut de directorul interpretului, Arcadie Kudreașov, citat de jurnal.md. Informația a fost confirmata și de doua surse din domeniul…

- Un accident foarte grav s a petreceut, ieri, 05 iunie in judetul Constanta.O femeie de 43 de ani a murit in urma imapctului.Anuntul IPJ Constanta Astazi, in jurul orei 19.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 22, in apropierea localitatii Sibioara.Deplasati…

- Un accident rutier in care a fost implicata o masina de Politie a avut loc azi, 04 iunie, in municipiul Constanta.Anuntul IPJ Constanta Astazi, in jurul orei 17.40, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Constanta,…

- Un tanar parașutist militar a decedat, in aceasta dupa-amiaza, pe aerodromul din Boboc, in urma unui exercițiu de parașutare. Anunțul a fost facut de MApN. „O veste trista pentru Armata Romaniei. Un camarad a decedat pe timpul unui exercitiu de parasutare. Capitanul Cosmin Constantin Scorțea, din Baza…