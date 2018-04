După Zentiva ar putea fi vândută şi Labormed-Alvogen Producatorul american de medicamente generice Alvogen, prezent si pe piata din Romania, si-a scos la vanzare operatiunile din Europa Centrala si de Est, au declarat vineri pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar. Alvogen este prezenta pe piata farmaceutica din Romania incepand cu anul 2010 iar compania si-a consolidat pozitia odata cu preluarea producatorului local de medicamente generice Labormed. Potrivit surselor citate de Reuters, proprietarii Alvogen, fondurile CVC si Temasek ,care in 2015 au cumparat un pachet de control la Alvogen la o valoare de doua miliarde de dolari, au cerut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acest rezultat a fost unul dezamagitor pentru multi producatori avand in vedere ca economia romaneasca a crescut cu 7% in 2017 comparativ cu 2016, si in ultimul trimestru al anului trecut a avut cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana."Romanii incep sa cumpere telefoane…

- Piata de smartphone-uri din Romania a stagnat oarecum in 2017, dupa mai multi ani de crestere rapida, arata datele International Data Corporation (IDC). Astfel, numărul de unităţi vândute a scăzut uşor cu aproape 4% până la 3,1 milioane unităţi, dar…

- Romanii se afla la coada clasamentului european privind consumul de medicamente pe cap de locuitor, insa nu pentru ca ar fi mai sanatosi, ci din cauza accesului precar la solutiile terapeutice, a transmis Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER). Piata farmaceutica din…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, a anuntat marti ca pana in 2025 intentioneaza sa isi majoreze profitul operational cu 70% pana la peste cinci miliarde euro, datorita achizitiilor externe, extinderii activitatilor de rafinare si unor noi reduceri de costuri, informeaza…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, informeaza Reuters. Un numar de…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…